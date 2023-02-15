Премьер Швеции поддержал создание международной коалиции по истребителям для Украины

15 февраля, 18:09
Поделиться:
Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский в Киеве 15 февраля 2023 года (Фото:Офис президента)

Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский в Киеве 15 февраля 2023 года (Фото:Офис президента)

Швеция поддерживает создание международной коалиции для решения по передаче Украине западных истребителей. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время брифинга в Киеве в среду, 15 февраля.

Кристерссон напомнил, что Швеция не исключает поставку истребителей, но для этого должна быть создана международная коалиция, которая «будет делать определенные шаги».

Видео дня

«Мы полностью понимаем, что для Украины это не должно растягиваться во времени», — добавил шведский премьер.

Читайте также:
F-16 и Gripen. Как западные истребители помогут Украине победить Россию в воздухе и на земле — BBC News Украина

Ульф Кристерссон, который возглавил правительство Швеции в октябре 2022 года, прибыл с визитом в Киев 15 февраля. Они с президентом Зеленским обсудили поддержку Украины, восстановление украинской энергосистемы и экономическое сотрудничество, а также евроинтеграцию Украины.

Читайте также:
Gripen. Швеция рассматривает запрос Украины о передаче истребителей, но сейчас есть ограничения — министр обороны

«Очень важно обеспечить, чтобы международное сообщество и дальше поддерживало Украину, ее целостность и независимость. Завершение войны России против Украины — вопрос глобальной безопасности и мира», — сказал Кристерссон во время брифинга с Зеленским.

Кристерссон также побывал в Бородянке и селе Калиновка Киевской области, которые пострадали от действий российских оккупантов.

Читайте также:

Первым делом самолеты. Министр обороны Алексей Резников намекает на западные истребители для ВСУ (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS) Концерт для Рамштайна с ракетами. Чего хочет и что может получить Украина после большой встречи с союзниками в Брюсселе — разбор NV

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будут передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при широкой поддержке Запада.

8 февраля президент Владимир Зеленский посетил Британию и призвал передать Украине истребители. СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательное решение еще не приняли. С официальным запросом о предоставлении истребителей Киев обратился к Нидерландам.

После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».

МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба говорил, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

https://www.youtube.com/embed/KrjI279qmpk
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Авиация Швеция Военная помощь Поставки оружия Истребители Самолеты Владимир Зеленский Поддержка Украины Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X