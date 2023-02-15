Премьер Швеции поддержал создание международной коалиции по истребителям для Украины 15 февраля, 18:09 Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский в Киеве 15 февраля 2023 года (Фото:Офис президента)

Швеция поддерживает создание международной коалиции для решения по передаче Украине западных истребителей. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время брифинга в Киеве в среду, 15 февраля.

Кристерссон напомнил, что Швеция не исключает поставку истребителей, но для этого должна быть создана международная коалиция, которая «будет делать определенные шаги».



Видео дня

«Мы полностью понимаем, что для Украины это не должно растягиваться во времени», — добавил шведский премьер.

Ульф Кристерссон, который возглавил правительство Швеции в октябре 2022 года, прибыл с визитом в Киев 15 февраля. Они с президентом Зеленским обсудили поддержку Украины, восстановление украинской энергосистемы и экономическое сотрудничество, а также евроинтеграцию Украины.

«Очень важно обеспечить, чтобы международное сообщество и дальше поддерживало Украину, ее целостность и независимость. Завершение войны России против Украины — вопрос глобальной безопасности и мира», — сказал Кристерссон во время брифинга с Зеленским.



Кристерссон также побывал в Бородянке и селе Калиновка Киевской области, которые пострадали от действий российских оккупантов.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будут передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при широкой поддержке Запада.



8 февраля президент Владимир Зеленский посетил Британию и призвал передать Украине истребители. СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательное решение еще не приняли. С официальным запросом о предоставлении истребителей Киев обратился к Нидерландам.



После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».



МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба говорил, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

