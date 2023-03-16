Союзники обсуждают поставку истребителей Украине — премьер Дании

16 марта, 18:33
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F-16 (Фото:Tom Evensen/www.flickr.com)

F-16 (Фото:Tom Evensen/www.flickr.com)

Группа стран-партнеров Украины обсуждает поставку ей истребителей. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в четверг, 16 марта, в интервью TV2, передает Reuters.

«Мы обсуждаем это группой союзных стран. Это большое желание Украины», — сказала она.

16 марта премьер-министр Польши Анджей Дуда объявил, что его страна в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29.

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В Белом доме перед этим заявили, что США не против передачи самолетов для ВСУ другими странами.

Министр обороны Алексей Резников в конце февраля заявлял, что положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев. Партнеры Украины пока допускают, что могли бы передать самолеты Украине в долгосрочной перспективе.

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Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц говорили, что не будут передавать самолеты Украине.

Великобритания стала первой страной, которая объявила, что будет обучать украинских пилотов.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная помощь Истребители Самолеты Поддержка Украины Война России против Украины

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