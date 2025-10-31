Самолету президента Колумбии отказали в топливе в Испании из-за санкций США
Ранее Густаво Петро выступал с резкой критикой США (Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez)
Во время технической остановки в аэропорту Барахас в Мадриде самолет президента Колумбии Густаво Петро не смог дозаправиться из-за американских санкций.
Как сообщает El Pais, ни одна из компаний не согласилась предоставить топливо, опасаясь попасть под действие санкций США, наложенных на президента за якобы связи с наркоторговлей.
Инцидент произошел во время перелета Петра в Саудовскую Аравию на борту Boeing 737−700. В конце концов, благодаря вмешательству испанского правительства, самолет перевели на военную авиабазу, где он смог дозаправиться.
Правительство Колумбии заявило, что ситуация создала угрозу для безопасности делегации и назвало инцидент «недопустимым».
Санкционное давление на Густаво Петро
На прошлой неделе президент Колумбии был внесен в список OFAC — американского перечня лиц, связанных с международной наркоторговлей. Вместе с ним в списке оказались:
его жена Вероника Алькосер,
сын Николас Петр Бургос,
министр внутренних дел Армандо Бенедетти.
Официальная Богота назвала эти обвинения «оскорблением, унижающим честь и достоинство главы государства».
Конфликт Петро с США
Ранее Густаво Петро выступал с резкой критикой США — во время заседания Генассамблеи ООН обвинил Вашингтон в провале войны с наркотиками, осудил поддержку Израиля в войне против Палестины и призвал к расследованию действий США в Карибском бассейне.
27 сентября Государственный департамент США заявил, что аннулирует визу колумбийского президента Густаво Петро после того, как он вышел на улицы Нью-Йорка на пропалестинскую демонстрацию и призвал американских солдат не выполнять приказы президента Дональда Трампа.
До того, 24 сентября, Петро в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН раскритиковал Трампа, заявив, что американский лидер является «соучастником геноцида» в Газе, и призвал к «уголовному преследованию» за ракетные удары США по судам, которые подозревают в перевозке наркотиков в водах Карибского моря.