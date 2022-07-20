Солгали о бомбе на борту. ICAO обвинила режим Лукашенко в принудительной посадке самолета с Протасевичем 20 июля, 18:46 Самолет Ryanair с Романом Протасевичем посадили в аэропорту Минска 23 мая 2021 года (Фото:REUTERS / Andrius Sytas)

Международная организация гражданской авиации (ICAO) обвинила режим белорусского диктатора Александра Лукашенко в том, что тот в мае 2021 года приказал посадить самолет Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту под ложным предлогом угрозы взрыва.

Об этом сообщает пресс-служба ICAO.



"…Совет ИКАО признал, что угроза взрыва бомбы… была заведомо ложной и угрожала безопасности [рейса]. Кроме того, угроза была доведена до сведения летного экипажа по указанию высокопоставленных должностных лиц правительства Беларуси", — сказано в сообщении.

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Выводы были сделаны на основании новых данных, полученных ICAO, в частности, показаний и записей переговоров минского авиадиспетчера. Совет организации подчеркнул, что действия режима Лукашенко являются преступлением в соответствии с Монреальской конвенцией и противоречат духу Чикагской конвенции — двух важных международных договоров о гражданской авиации.



В декабре 2021 года в прокуратуре Польши сообщили, что угрозы взрыва на борту самолета Ryanair не было. По данным польской стороны, в день инцидента в авиадиспетчерской находился сотрудник КГБ Беларуси, который давал указания диспетчеру, и именно сотрудник КГБ принял решение о посадке самолета в Минске.



Задержание Романа Протасевича: белорусские силовики посадили самолет с основателем канала Nexta https://www.youtube.com/embed/KwLo7j5Hdog

Задержание Романа Протасевича в Минске

23 мая 2021 года в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair рейсом Афины — Вильнюс.



Самолет посадили якобы из-за сообщения о минировании: в минтрансе Беларуси заявили, что сообщение поступило от ХАМАС, а Александр Лукашенко утверждал, что информацию получили из Швейцарии. И ХАМАС, и власти Швейцарии опровергли эти заявления. Швейцарский провайдер электронной почты Proton Technologies AG заявил, что сообщение о «заминировании» поступило уже после разворота самолета на Минск. В отчете ICAO в январе 2022 года также было сказано о несоответствии показаний белорусского режима о времени получения анонимного письма.



Рейсом летел бывший главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого сразу после посадки задержали в аэропорту Минска. Вместе с ним задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу.



Протасевич в Беларуси был включен в список «причастных к террористической деятельности». Telegram-канал Nexta активно освещал и помогал координировать белорусские протесты против диктаторского режима Александра Лукашенко, которые начались в стране после фальсификации результатов президентских выборов в августе 2020 года.



В конце января 2022 года Протасевич сообщил, что его спустя семь месяцев отпустили из-под домашнего ареста. 6 мая 2022 года Софью Сапегу приговорили к шести годам колонии. Она написала прошение о помиловании.

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