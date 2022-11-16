Самолет НАТО отследил ракету, упавшую в Польше — CNN

16 ноября, 06:43
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Самолет E-3A LX-N90451 NATO AWACS (иллюстративное фото) (Фото:ru.wikipedia.org)

Самолет E-3A LX-N90451 NATO AWACS (иллюстративное фото) (Фото:ru.wikipedia.org)

Самолет НАТО, пролетавший во вторник, 15 ноября, над воздушным пространством Польши, отследил упавшую в стране ракету, сообщил CNN военный представитель альянса.

"Информацию с радиолокационными траекториями [ракеты] предоставили НАТО и Польше", - добавил военный чиновник НАТО.

Самолеты НАТО ведут регулярное наблюдение за Украиной с начала российского вторжения. Самолет, пролетавший во вторник над Польшей, следил за событиями в Украине.

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Представитель НАТО не сказал, кто запустил ракету, отслеженную в Польше, ни откуда она была выпущена.

Во вторник, 15 ноября, две, вероятно, российские, ракеты упали на территорию села Пшеводов в Люблянском районе Польши. В результате удара погибли два человека.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша НАТО Ракетные удары Украина-Польша Польша-США Война в Украине Россия-Польша Война России против Украины

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