09 июля 2018, понедельник

Самолет Ким Чен Ына заметили во Владивостоке - СМИ

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Информации о том, был ли лидер КНДР на борту самолета нет

Информации о том, был ли лидер КНДР на борту самолета нет

Самолет лидера КНДР Ким Чен Ына в понедельник, 9 июля, заметили во Владивостоке, сообщает южнокорейское агентство Yonhapnews.

По данным сайта Flightradar24, личный самолет Ким Чен Ына Chammae-1 в понедельник прибыл в аэропорт Владивостока и отправился обратно в Пхеньян примерно через три часа.

Информации о том, был ли лидер КНДР на борту самолета нет.  Скорее всего, лайнером воспользовались северокорейские официальные лица для подготовки к возможной поездки Ким Чен Ына на экономический форум во Владивостоке, который состоится в сентябре.

31 мая Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.  Глава МИД РФ  передал Ким Чен Ыну официальное приглашение посетить Владивосток во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

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