В Беларусь снова прилетел самолет Пригожина — Беларускі Гаюн 3 августа, 12:43 До сих по точно неизвестно, где находится Пригожин после неудачного бунта (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS/File Photo/via Reuters)

Утром в четверг, 3 августа, самолет главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина прилетел в Беларусь.

Как сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, бизнес-джет с регистрационным номером RA-02878 приземлился на военном аэродроме Мачулищи. Он летел из Санкт-Петербурга.

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Отмечается, что это третий прилет именно этого самолета, и он не является основным воздушным судном Пригожина.

Позже в Мачулищи прилетел еще один частный самолет из РФ. Речь идет о Beech C90GTi King Air с регистрационным номером RA-07893, он прибыл рейсом из Шереметьево.

На данный момент неизвестно, был ли в одном из самолетом сам главарь вагнеровцев.

Ранее прилеты Пригожина в Беларусь фиксировали 27 июня, 1 июля и 11 июля, когда главарь террористов, вероятно, ночевал в палаточном лагере под Осиповичами.

В начале июля белорусский диктатор Александр Лукашенко говорил, что Пригожин в Санкт-Петербурге. В Кремле заявляли, что диктатор Владимир Путин встречался с ним и командирами ЧВК Вагнер после бунта — 29 июня.

Вагнеровцы в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровци» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровци» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.

25 июля мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что бойцы ЧВК Вагнера привезли в Беларусь бронеавтомобили.

