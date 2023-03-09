Удар по самолету А-50 в Мачулищах: британская разведка сообщила о важности воздушного судна для РФ 9 марта, 11:13 Британская разведка разъяснила важность самолета А-50 для России (Фото:t.me/s/By_Pol)

По данным британской разведки, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который 26 февраля был поврежден на аэродроме Мачулищи в Беларуси, нужен РФ для запуска ракет Кинжал.

В сводке в Twitter ведомство напоминает, что 7 марта Александр Лукашенко подтвердил, что один из небольшого парка российских самолетов А-50, дислоцированный в Беларуси, был поврежден.

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Почти наверняка самолет был атакован небольшой авиационной системой без экипажа, отметили в разведке.

А-50 был перемещен в ремонтную мастерскую в Таганроге в России. Сообщается, что транзитный полет проходил на меньшей высоте, чем обычно, вероятно, из-за повреждения гермокабины.

А-50, вероятно, обеспечивал ситуационную осведомленность для истребителя МиГ-31К, модифицированного для запуска баллистической ракеты воздушного старта Кинжал, которую Россия рассматривает как ключевой стратегический потенциал, добавили в ведомстве.

В модификации был удален внутренний радар самолетов, чтобы сбалансировать самолет, что заставило пилотов полагаться на внешние источники информации, такие как А-50.

«Существует реальная вероятность того, что совместная российско-белорусская авиация теперь будет вынуждена полагаться на наземное управление и истребители сопровождения до тех пор, пока не будет развернут еще один А-50», — говорится в сообщении.

26 февраля на беларусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. По предварительным данным, был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.



Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны.



После атаки беларусские пограничники усилили проверку на выезде из страны. По данным правозащитной организации Вясна, после взрыва были задержаны по меньшей мере шесть человек.