«Уничтожают врага с высокой точностью». Предоставленные Норвегией самоходные гаубицы М109А3 уже на передовой — Залужный 4 июня, 21:16 Цей матеріал також доступний українською Самоходные гаубицы М109А3 (Фото:Главнокомандующий ВСУ)

Самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в рамках международной технической помощи Норвегией, уже на передовой с высокой точностью поражают цели и уничтожают врага.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Telegram.

«Как отмечают мои артиллеристы, ключевое отличие этих пушек от советских образцов — то, что они сделаны для людей. У них уже вместо рычагов – руль, вместо механической – коробка-автомат. На зимнее время, когда возможно обледенение корпуса, разработчики слегка прорезали его, чтобы экипаж не скользил. Солдаты ликовали даже таким простым элементам, как наваренные по краям башни корзины для личных вещей», — сказал Залужный.

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Он отметил, что гаубицы М109А3 имеют больший по сравнению с советскими аналогами калибр и более мощный боезапас. Дальность стрельбы составляет до 22 км. Но впоследствии можно будет использовать активно-реактивные снаряды, увеличивающие это расстояние. Опытные артиллеристы отмечают также удобство зарядов, герметичных и абсолютно идентичных, что влияет на точность разлета при выстрелах.

«Мои люди с легкостью за одну неделю овладели М109А3. Искренне благодарен Норвежскому Народу за действенную помощь! Рассчитываю на дальнейшую поддержку стран-партнеров в средствах огневого поражения противника, чье преимущество в артиллерии и реактивных системах залпового огня – главная причина наших потерь», — заявил главнокомандующий ВСУ.

Он подчеркнул, что без немедленного снабжения дальнобойной артиллерии и РСЗО нам все сложнее сдерживать агрессора.

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