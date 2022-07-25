Самое слабое место в армии РФ. Какой просчет сделали россияне перед войной против Украины — экс-министр обороны

25 июля, 18:55
Российские военные в Запорожской области, 23 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные в Запорожской области, 23 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Бывший министр обороны Украины и глава Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк в интервью Радио НВ рассказал о просчете, который сделали россияне перед войной против Украины.

Он подчеркнул, что Россия не готовилась к тому, что война будет настолько долгой, какой она оказалась.

https://www.youtube.com/watch?v=p55O9hZMt5U

«Также мы знаем то, что любая система, в том числе армейская, настолько сильна, насколько сильно ее самое слабое звено. Какое самое слабое звено у россиян? Это, конечно, руководящий и личный состав. Они не готовили офицерский, личный состав к такой масштабной войне, они не ожидали таких серьезных потерь, как у них были. Теперь у них недокомплект подразделений, это мы точно знаем», — рассказал Загороднюк.

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Бывший министр обороны объяснил, что из-за этого Россия «сколачивает подразделения» из остатков других и сильно полагается на наемников, многие из которых убегают, когда попадают под огонь украинских войск. Из-за этого приходится постоянно искать новых.

«Но главная проблема в том, что они при этом не могут заменить офицерский состав, потому что просто так, с улицы, его не наймешь. У тех офицеров, которых подтягивают из резервных подразделений, нет боевого опыта, учатся уже по ходу», — отметил также Загороднюк.

По его словам, в конечном итоге это приводит к тому, что у России нет «тех способностей, которые есть на бумаге» в боеспособном виде и она не может «поддерживать одновременно работу на более чем одном операционном направлении».

По информации Министерства обороны Великобритании, российские командиры продолжают сталкиваться с дилеммой: либо обеспечить наступление на востоке, либо усилить оборону на западе.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли 39,7 тыс. личного состава.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Андрей Загороднюк Война России против Украины

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