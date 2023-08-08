В США оценили участие Китая в саммите в Саудовской Аравии и отвергли готовность РФ к переговорам 8 августа, 11:13 Мэттью Миллер (Фото:www.state.gov)

В Госдепе США заявили, что считают участие Китая в переговорах в Саудовской Аравии по Украине продуктивным. Там также подчеркнули, что Россия не изъявила желания садиться за стол переговоров.

Такие заявления во время брифинга сделал представитель Госдепа Мэттью Миллер.

«Мы верим, что участие Китая было продуктивным… Мы давно говорили, что было бы продуктивно, если бы Китай сыграл определенную роль в прекращении войны в Украине, если он желал бы играть роль, которая бы уважала территориальную целостность Украины и суверенитет Украины», — заявил он.

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«Поэтому мы все — мы считаем, что для любой страны продуктивно приехать и услышать непосредственно от Украины об обеспокоенности Украины. Мы считаем, что Китай сделал это продуктивно», — добавил спикер.

Миллер также заявил, что Россия отказалась участвовать в содержательных мирных переговорах, но в случае возможности проведения таких, «с нерусской стороны лидером будет именно Украина».

На вопрос, когда удастся достичь «международного консенсуса» он ответил, что Россия все еще не проявила «никаких признаков сокращения своих империалистических амбиций» или желания сесть за стол переговоров.

«Поэтому мы будем продолжать работать над тем, чтобы убедить как можно больше стран во всем мире, что когда эта война закончится, она должна закончиться таким образом, чтобы уважать территориальную целостность Украины, ее суверенитет», — сказал он.

Саммит по формуле мира в Саудовской Аравии — что известно

5−6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры по украинской формуле мира, участие в которых приняли высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. На саммите в частности присутствовали представители Индии, Китая и стран Глобального Юга. Страну-агрессора Россию туда не пригласили.

Это уже вторая встреча в таком формате — предыдущая проходила в июне 2023 года в датском Копенгагене.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что все страны-участники встречи в Саудовской Аравии по формуле мира для Украины засвидетельствовали приверженность принципам ООН и уважению суверенитета и территориальной целостности.

По данным газеты WSJ, участники саммита согласились, что в основе «будущих мирных переговоров между Украиной и Россией» должно лежать уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.

В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.