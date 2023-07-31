Президент Мексики захотел пригласить Россию на саммит по Украине в Саудовской Аравии 31 июля, 20:44 Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Фото:REUTERS/Henry Romero/File Photo)

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал к тому, чтобы на саммите в Саудовской Аравии присутствовали представители не только Украины, но и страны-агрессора России.

Об этом в понедельник, 21 июля, сообщает Reuters.

Обрадор заявил, что Мексика примет участие в переговорах в Саудовской Аравии по Украине, если на них будут присутствовать «обе стороны».

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По его словам, саммит состоится в ближайшие выходные.

«Если и Украина, и Россия согласятся искать решения для достижения мира, мы примем участие. Мы не хотим, чтобы российско-украинская война продолжалась, это очень иррационально», — утверждает Обрадор.

Он также отметил, что война России против Украины привела к массовым человеческим страданиям.

По его утверждению, «от этого выиграет только военная промышленность».

30 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что Саудовская Аравия планирует провести переговоры по войне России против Украины. При этом в них не будет участвовать страна-агрессор Россия.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не сядет за стол переговоров со страной-агрессором Россией, если ее оккупационные войска останутся на территории страны.