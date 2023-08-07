В Кремле разразились истерикой из-за саммита в Саудовской Аравии без РФ: требуют, чтобы Украина прекратила сопротивление 7 августа, 16:02 В МИД РФ озвучили свои бредовые требования на фоне все большей изоляции Москвы в мире (Фото:Egor Myznik/Unsplash)

Министерство иностранных дел страны-агрессора РФ отреагировало на саммит по украинской формуле мира в Саудовской Аравии, который прошел без представителей Москвы.

Спикер российского ведомства Мария Захарова озвучила заявление, в котором прослеживается истерика и обида Кремля из-за того, что переговоры в Джидде прошли без РФ, пишет Русская служба Би-би-си.

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«Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости», — сказала она.

Захарова заявила, что пункты формулы мира — это «ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий».

Москва также потребовала от Киева прекратить сопротивление оккупационным войскам РФ.

Захарова повторила стандартный набор бредовых требований Кремля о том, что Запад должен прекратить «накачку Украины оружием», а Киев должен смириться с потерей территорий, отказаться от НАТО и каким-то образом обеспечить придуманные кремлевским режимом «демилитаризацию и денацификацию».

Саммит Формулы мира в Саудовской Аравии: что известно

5 августа в Джидде (Саудовская Аравия) стартовали двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых приняли высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите приняли участие в том числе и представители Индии и Китая. Россию туда не пригласили.

Это уже вторая встреча в таком формате — предыдущая проходила в июне этого года в датском Копенгагене.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что все страны-участники встречи в Саудовской Аравии по формуле мира для Украины показали преданность принципам ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности.



В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.