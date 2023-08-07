Союзники Украины назвали «конструктивным» участие Китая в переговорах на саммите в Саудовской Аравии — FT 7 августа, 08:39 В Саудовской Аравии прошли переговоры по украинской формуле мира, Китай принял в нем участие (Фото:Saudi Press Agency/Handout via Reuters)

По словам собеседников издания, Пекин дал понять, что готов принять участие в дальнейших международных переговорах.

Один из европейских дипломатов отметил, что Китай «выглядит конструктивным» и «стремится показать, что он — не Россия». По словам другого европейского дипломата, «само присутствие Китая показывает, что Россия все больше и больше изолируется».

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Еще один собеседник FT отметил, что Китай «принял активное участие и положительно отнесся к идее проведения третьей встречи на таком уровне».

Отмечается, что хоть и переговоры в Джидде завершились без конкретных общих заявлений, присутствие Китая было воспринято Киевом как перелом в его сторону и стало главным событием для участников.

Саммит Формулы мира в Саудовской Аравии: что известно

5 августа в Джидде (Саудовская Аравия) стартовали двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых приняли высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите приняли участие в том числе и представители Индии и Китая. Россию туда не пригласили.

Это уже вторая встреча в таком формате — предыдущая проходила в июне этого года в датском Копенгагене.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что все страны-участники встречи в Саудовской Аравии по формуле мира для Украины показали преданность принципам ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности.



В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.