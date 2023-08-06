На саммите в Саудовской Аравии договорились об основе мирного соглашения — СМИ 6 августа, 12:16 В Саудовской Аравии проходит саммит по украинской формуле мира (Фото:REUTERS / Huseyin Aldemir)

Участники саммита в Саудовской Аравии по итогам первого дня переговоров достигли согласия относительно основы мирного соглашения по Украине, пишет итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в Евросоюзе.

Как пишет издание, в Джидде появилось понимание, что в центре любого мирного соглашения должно стоять уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины, а также верховенству Устава ООН.

Видео дня

По данным источника, такую позицию поддерживают все участники встречи.

Кроме того, дипломаты договорились сформировать рабочие группы по ключевым темам 10 пунктов формулы мира президента Владимира Зеленского.

Также между участниками встречи ведутся переговоры относительно сроков проведения встречи глав государств. По данным источников газеты, она может состояться до конца текущего года.

Мирный саммит в Саудовской Аравии: что известно

5 августа в Джидде (Саудовская Аравия) стартовали двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимают высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите принимают участие в том числе и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

Это уже вторая подобная встреча — предыдущая проходила в июне в датском Копенгагене.

В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.



Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.