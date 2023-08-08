Китай заявил России, что будет придерживаться «беспристрастной» позиции относительно ее войны против Украины 8 августа, 08:36 Ван И (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Министр иностранных дел Китая Ван И сказал главе МИД государства-агрессора РФ Сергею Лаврову в телефонном разговоре, что Китай в попытках найти политическое урегулирование войны России против Украины будет поддерживать «независимую и беспристрастную» позицию.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что комментарии Вана И к Лаврову были объявлены в заявлении министерства иностранных дел Китая в понедельник, в котором он подчеркнул, что Китай будет «объективным и рациональным голосом» на любых международных многосторонних форумах и «активно способствовать мирным переговорам».

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Ранее в МИД Китая заявили, что переговоры в Саудовской Аравии на выходных по поиску мирного решения войны России против Украины помогли «консолидировать международный консенсус». В ведомстве пообещали, что Пекин продолжит «укреплять диалог на основе своего мирного плана из 12 пунктов и «накапливать взаимное доверие».

Переговоры в Джидде завершились в воскресенье, в них приняли участие более 40 стран, в том числе Китай, Индия, США и страны Европы. Россия не присоединилась к саммиту.

От Китая в Саудовскую Аравию поехал спецпредставитель страны и бывший посол в РФ Ли Хуэй. Он также в мае посетил шесть европейских столиц, в частности Киев, чтобы попытаться найти общий язык для окончательного политического урегулирования российской агрессии.

24 февраля Китай обнародовал «документ с позицией» по полномасштабной войне РФ против Украины, который состоит из 12 пунктов. В частности, Пекин заявил о необходимости уважения территориальной целостности, призвал к переговорам, прекращению боевых действий, однако при этом выступил против санкций.

Саммит по формуле мира в Саудовской Аравии — что известно

5−6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры по украинской формуле мира, участие в которых приняли высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. На саммите в частности присутствовали представители Индии, Китая и стран Глобального Юга. Страну-агрессора Россию туда не пригласили.

Это уже вторая встреча в таком формате — предыдущая проходила в июне 2023 года в датском Копенгагене.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что все страны-участники встречи в Саудовской Аравии по формуле мира для Украины засвидетельствовали приверженность принципам ООН и уважению суверенитета и территориальной целостности.

По данным газеты WSJ, участники саммита согласились, что в основе «будущих мирных переговоров между Украиной и Россией» должно лежать уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.

В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

