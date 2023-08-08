Саммит в Саудовской Аравии показал, что Китай все больше расходится с РФ в вопросе урегулирования войны — ISW 8 августа, 07:22 Самит в Саудовской Аравии (Фото:Saudi Press Agency/Handout via Reuters)

Об этом сообщает Американский институт изучения войны (ISW).

Издание Financial Times сообщило, что китайские представители на встрече были «конструктивны» и «стремились показать, что Китай — это не Россия».

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Financial Times цитирует одного из европейских дипломатов, присутствовавших на переговорах, который сказал, что «само присутствие Китая показывает, что Россия все больше и больше изолируется». Китайская делегация, как сообщается, выразила готовность принять участие в следующей встрече аналогичного формата, которая, вероятно, также не будет включать Россию.

Российский инсайдерский источник утверждает, что Россия отвергла предложенный Китаем план мирного урегулирования войны в Украине из 12 пунктов от февраля 2023 года, который китайская делегация вновь представила на переговорах в Саудовской Аравии, и что некоторые китайские элиты тайно выражают свое недовольство действиями российского руководства по мирному урегулированию войны в Украине.

«Эти сообщения с переговоров в Саудовской Аравии и инсайдерские утверждения, если они соответствуют действительности, согласуются с предыдущими оценками ISW о том, что Китай не полностью солидарен с Россией по вопросу Украины и что отношения России и Китая не являются „партнерством без ограничений“, как того желает Кремль», — говорится в отчете.

Мирный саммит в Саудовской Аравии: что известно

5 августа в Джидде (Саудовская Аравия) стартовали двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимали высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите принимали участие в том числе и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

Это уже вторая подобная встреча — предыдущая проходила в июне в датском Копенгагене.

В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.



Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все страны-участники встречи в Саудовской Аравии по формуле мира для Украины проявили преданность принципам ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности.