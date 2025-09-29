«Под агрессивной тенью Путина». ЕС трансформируется в военную силу, блока, каким он был прежде, больше нет — Politico
Российский диктатор Владимир Путин (Фото: Sputnik/Mikhail Tereschenko/Pool via REUTERS)
Провокации Кремля и дистанцирование президента США Дональда Трампа побуждают ЕС к радикальной трансформации, саммит европейских лидеров 1 октября продемонстрирует веские доказательства того, что блока в его прежнем виде больше не существует. Встреча в Копенгагене — это шаг к превращению ЕС в военную силу.
Об этом в понедельник, 29 сентября, пишет Politico, анализируя предстоящий саммит ЕС в Копенгагене на фоне военных угроз со стороны РФ — «под агрессивной тенью Путина».
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен настаивала на беспрецедентном обсуждении на саммите военного потенциала ЕС. Среди вариантов — создание "стены дронов" — системы обнаружения, отслеживания и уничтожения беспилотников, а также проекты, обеспечивающие стремительное противодействие самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство ЕС.
Однако признать риск, исходящий от Москвы легче, чем договориться, как на него реагировать. Поэтому на саммите ЕС могут, по крайней мере, договориться о том, чтобы не предпринимать ничего, что повышает вероятность полномасштабной войны, пишет Politico.
Издание также приводит мнение эксперта Европейского совета по международным отношениям Рафаэля Лосса, который указал, что «задача европейских лидеров в Копенгагене — найти баланс сдерживания со все более склонным к риску российским руководством, который позволит эффективно управлять такими инцидентами, не допуская их превращения в кризис или конфликт».
В частном порядке чиновники выражают тревогу относительно перспективы «момента Франца Фердинанда», когда внезапное обострение грозит втянуть континент в войну, как это произошло после убийства эрцгерцога в 1914 году.
Politico также указывает, что встреча, которая состоится в Копенгагене — первая после того, как почти 30 лидеров ЕС собирались в Брюсселе в июне. После короткого оптимизма от встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске ситуация вновь накалилась и вернулась к бряцанию оружием. В связи с запланированным на конец октября вторым саммитом в Брюсселе ЕС стремится к принятию реальных решений по укреплению обороноспособности Европы и финансовой помощи Украине.
Ранее в сентябре канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный заем на общую сумму почти €140 млрд. Его нужно будет вернуть тогда, когда РФ компенсирует ущерб, нанесенный ею во время войны, написал глава немецкого правительства в статье для Financial Times.
Мерц уточнил, что что планирует обсудить это предложение с руководителями европейских государств и правительств в Копенгагене 1 октября. Также он предложил, чтобы на заседании Европейского Совета в конце октября был предоставлен мандат на подготовку этого инструмента юридически безопасным способом.
10 сентября Россия атаковала более 20 дронами РФ Польшу, около четырех БпЛА были сбиты.
19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Это было уже четвертое нарушение Россией воздушного пространства страны с начала 2025 года, но залет трех истребителей стал беспрецедентным.
25 сентября был зафиксирован подлет к американской Аляске двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух истребителей Су-35.
В эти дни также произошел ряд провокаций с дронами, в частности в Дании, где 23 и 25 сентября вынужденно закрывали аэропорты.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал реакцию НАТО на нарушение воздушного пространства российскими самолетами и дронами слабой.