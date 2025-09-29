Провокации Кремля и дистанцирование президента США Дональда Трампа побуждают ЕС к радикальной трансформации, саммит европейских лидеров 1 октября продемонстрирует веские доказательства того, что блока в его прежнем виде больше не существует. Встреча в Копенгагене — это шаг к превращению ЕС в военную силу.

Об этом в понедельник, 29 сентября, пишет Politico, анализируя предстоящий саммит ЕС в Копенгагене на фоне военных угроз со стороны РФ — «под агрессивной тенью Путина».

Реклама

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен настаивала на беспрецедентном обсуждении на саммите военного потенциала ЕС. Среди вариантов — создание "стены дронов" — системы обнаружения, отслеживания и уничтожения беспилотников, а также проекты, обеспечивающие стремительное противодействие самолетам в случае их вторжения в воздушное пространство ЕС.

Однако признать риск, исходящий от Москвы легче, чем договориться, как на него реагировать. Поэтому на саммите ЕС могут, по крайней мере, договориться о том, чтобы не предпринимать ничего, что повышает вероятность полномасштабной войны, пишет Politico.

Издание также приводит мнение эксперта Европейского совета по международным отношениям Рафаэля Лосса, который указал, что «задача европейских лидеров в Копенгагене — найти баланс сдерживания со все более склонным к риску российским руководством, который позволит эффективно управлять такими инцидентами, не допуская их превращения в кризис или конфликт».

В частном порядке чиновники выражают тревогу относительно перспективы «момента Франца Фердинанда», когда внезапное обострение грозит втянуть континент в войну, как это произошло после убийства эрцгерцога в 1914 году.

Politico также указывает, что встреча, которая состоится в Копенгагене — первая после того, как почти 30 лидеров ЕС собирались в Брюсселе в июне. После короткого оптимизма от встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске ситуация вновь накалилась и вернулась к бряцанию оружием. В связи с запланированным на конец октября вторым саммитом в Брюсселе ЕС стремится к принятию реальных решений по укреплению обороноспособности Европы и финансовой помощи Украине.

Ранее в сентябре канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный заем на общую сумму почти €140 млрд. Его нужно будет вернуть тогда, когда РФ компенсирует ущерб, нанесенный ею во время войны, написал глава немецкого правительства в статье для Financial Times.

Мерц уточнил, что что планирует обсудить это предложение с руководителями европейских государств и правительств в Копенгагене 1 октября. Также он предложил, чтобы на заседании Европейского Совета в конце октября был предоставлен мандат на подготовку этого инструмента юридически безопасным способом.

Инфографика: NV

10 сентября Россия атаковала более 20 дронами РФ Польшу, около четырех БпЛА были сбиты.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Это было уже четвертое нарушение Россией воздушного пространства страны с начала 2025 года, но залет трех истребителей стал беспрецедентным.

25 сентября был зафиксирован подлет к американской Аляске двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух истребителей Су-35.

В эти дни также произошел ряд провокаций с дронами, в частности в Дании, где 23 и 25 сентября вынужденно закрывали аэропорты.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал реакцию НАТО на нарушение воздушного пространства российскими самолетами и дронами слабой.