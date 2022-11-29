НАТО продолжит укреплять партнерство с Украиной, двери Альянса остаются открытыми — совместное заявление 29 ноября, 18:27 29−30 ноября в румынском Бухаресте состоялся знаковый саммит НАТО (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Страны НАТО продолжат укреплять партнерство с Украиной по мере продвижения ее евроатлантических устремлений. Также Альянс обещает усилить поддержку Киева.

Об этом говорится в совместном заявлении стран Альянса по итогам саммита на уровне министров в Бухаресте.

«Мы осуждаем жестокость России по отношению к гражданскому населению Украины, а также нарушение прав человека, такие как насильственная депортация, пытки и варварское обращение с женщинами, детьми и лицами, находящимися в уязвимом положении», — говорится в заявлении.

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Подчеркивается, что все лица, ответственные за военные преступления, включая сексуальное насилие в условиях конфликта, должны быть привлечены к ответственности. Альянс также осуждает Беларусь и другие страны, которые активно содействуют агрессивной войне России против Украины.

«Мы будем продолжать укреплять наше партнерство с Украиной по мере продвижения ее евроатлантических устремлений», — добавили министры.

Страны-участницы напомнили, что по-прежнему твердо привержены независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины и никогда не признают незаконную аннексию Россией украинской территории. Они пообещали усиливать политическую и практическую поддержку Украины и поддерживать Киев столько, сколько это необходимо.

«Мы твердо поддерживаем нашу приверженность политике открытых дверей Североатлантического союза. Мы подтверждаем решения, принятые нами на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения в отношении Грузии и Украины», — сообщают министры НАТО.

29−30 ноября в румынском Бухаресте состоялся знаковый саммит НАТО. Министры иностранных дел Альянса собрались в том же городе, где 14 лет назад было подтверждено, что Украина и Грузия станут членами Альянса, однако странам в итоге не позволили примкнуть к Плану действий по членству в НАТО.