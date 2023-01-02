Уже началась подготовка. Саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Киеве 2 января, 18:41 Флаги Украины и Евросоюза (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)

Следующий саммит Украина — ЕС состоится 3 февраля в Киеве, а не Брюсселе, как должно было быть по очередности.

Об этом было объявлено в ходе телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о ходе выполнения Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии, предоставленных в связи с получением нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС.

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Со своей стороны глава Еврокомиссии отметила «огромный прогресс», достигнутый Украиной на этом пути.

Собеседники обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина — ЕС, который состоится 3 февраля этого года в Киеве, и договорились активизировать подготовительную работу.

22 декабря пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтс заявил, что 3 февраля 2023 года в Брюсселе состоится саммит Украина-ЕС. Уже 2 января в Офисе президента сообщили, что саммит будет в Киеве.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале декабря министр по климату и Европе при министерстве иностранных дел Германии Анна Люрманн заявила, что Украина достигла большого прогресса в проведении реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, поэтому переговоры по этому вопросу могут начаться в ближайшее время.

15 декабря Зеленский во время выступления на заседании Евросовета призвал Евросоюз перейти к следующему этапу сближения Украины и ЕС, а также ускорить переговорный процесс.