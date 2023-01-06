Кулеба обсудил с Боррелем подготовку к саммиту Украина-ЕС 6 января, 20:15 Дмитрий Кулеба (Фото:МИД Украины / Facebook)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Дипломаты обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС, запланированному на 3 февраля.

«Созвонился с Жозепом Боррелем, подробно обсудили подготовку к предстоящему 3 февраля саммиту Украина-ЕС. Мы обозначили наши ожидания и сосредоточились на формате, который обеспечит его успех», — написал Кулеба в Twitter.

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Он также отметил, что в ходе разговора стороны обсудили военную помощь, санкции и ирано-российское сотрудничество.

Летом 2022 года лидеры ЕС поддержали предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в члены блока. Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

22 декабря пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс заявил, что следующий саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля в Брюсселе. 2 января в Офисе президента Украины отметили, что мероприятие проведут в Киеве.

Позже DW со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза сообщило, что место проведения саммита еще не решено.

Кулеба заявлял, что во время мероприятия речь пойдет не только о вступлении страны в блок. В частности, одним из вопросов станет формула мира для Украины.