Европарламент принял резолюцию, призывающую начать работу над вступлением Украины в ЕС

2 февраля, 18:22
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Заседание Европарламента (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Заседание Европарламента (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Европарламент в четверг, 2 февраля, принял резолюцию, в которой призвал ЕС работать над началом переговоров о вступлении Украины. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Документ поддержали 489 евродепутатов, 49 воздержались, 36 голосовали против.

В резолюции Европарламент изложил ожидания от саммита Украина-ЕС, который пройдет в Киеве 3 февраля. В ней сказано, что Евросоюз должен «работать над началом переговоров о вступлении и поддерживать дорожную карту с изложением следующих шагов для обеспечения присоединения Украины к единому рынку ЕС». Евродепутаты призвали Украину как можно скорее провести реформы, чтобы соответствовать критериям членства в ЕС.

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Страны-члены в резолюции призывают увеличить и ускорить военную помощь Украине, а также необходимую политическую, экономическую, инфраструктурную, финансовую и гуманитарную помощь.

Также лидеров призвали на саммите Украина-ЕС уделить внимание комплексному пакету мер по восстановлению Украины, который должен предусматривать «оказание помощи, реконструкцию и восстановление в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе». В документе также сказано, что для послевоенного восстановления Украины нужно использовать замороженные российские активы.

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Резолюция призывает страны ЕС как можно скорее принять десятый пакет санкций против России, ввести санкции против компаний Лукойл и Росатом, которые до сих пор не ушли с европейского рынка, и внести в черный список чиновников, причастных к депортациям украинцев и фейковых «референдумов» на оккупированных украинских территориях.

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Европарламент также призвал к полному эмбарго на импорт ископаемого топлива и урана из России и к полному отказу от газопроводов Северный поток и Северный поток-2.

2 февраля в Киев приехали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. В четверг состоялись первые в истории межправительственные консультации между Украиной и Еврокомиссией.

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В пятницу, 3 февраля, в Киеве состоится саммит Украина—ЕС. Украина готовится представить результаты по всем семи рекомендациям Еврокомиссии и ожидает положительной оценки ЕС, в частности, относительно перспективы скорейшего начала переговоров по вступлению в Евросоюз.

https://www.youtube.com/embed/cRApIlRvSH8
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Евросоюз Европарламент Украина-ЕС Резолюция Евроинтеграция Война России против Украины

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