Европарламент принял резолюцию, призывающую начать работу над вступлением Украины в ЕС 2 февраля, 18:22 Заседание Европарламента (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Европарламент в четверг, 2 февраля, принял резолюцию, в которой призвал ЕС работать над началом переговоров о вступлении Украины. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Документ поддержали 489 евродепутатов, 49 воздержались, 36 голосовали против.



В резолюции Европарламент изложил ожидания от саммита Украина-ЕС, который пройдет в Киеве 3 февраля. В ней сказано, что Евросоюз должен «работать над началом переговоров о вступлении и поддерживать дорожную карту с изложением следующих шагов для обеспечения присоединения Украины к единому рынку ЕС». Евродепутаты призвали Украину как можно скорее провести реформы, чтобы соответствовать критериям членства в ЕС.

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Страны-члены в резолюции призывают увеличить и ускорить военную помощь Украине, а также необходимую политическую, экономическую, инфраструктурную, финансовую и гуманитарную помощь.

Также лидеров призвали на саммите Украина-ЕС уделить внимание комплексному пакету мер по восстановлению Украины, который должен предусматривать «оказание помощи, реконструкцию и восстановление в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе». В документе также сказано, что для послевоенного восстановления Украины нужно использовать замороженные российские активы.

Резолюция призывает страны ЕС как можно скорее принять десятый пакет санкций против России, ввести санкции против компаний Лукойл и Росатом, которые до сих пор не ушли с европейского рынка, и внести в черный список чиновников, причастных к депортациям украинцев и фейковых «референдумов» на оккупированных украинских территориях.

Европарламент также призвал к полному эмбарго на импорт ископаемого топлива и урана из России и к полному отказу от газопроводов Северный поток и Северный поток-2.

2 февраля в Киев приехали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. В четверг состоялись первые в истории межправительственные консультации между Украиной и Еврокомиссией.

В пятницу, 3 февраля, в Киеве состоится саммит Украина—ЕС. Украина готовится представить результаты по всем семи рекомендациям Еврокомиссии и ожидает положительной оценки ЕС, в частности, относительно перспективы скорейшего начала переговоров по вступлению в Евросоюз.

