Кремль вслед за Белым домом заявил, что трехсторонняя встреча состоится 19 ноября в Шэньчжэне (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

В Кремле вслед за Белым домом заявили, что трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина состоится 19 ноября в Шэньчжэне .

«Трехсторонний саммит Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдет в Шэньчжэне 19 ноября», — сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

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Других подробностей Песков не сообщил.

13 ноября то, что встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина состоится 19 ноября на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне, подтвердила заместительница пресс-секретаря Белого дома Оливия Уэйлс во время телефонного разговора с журналистами.

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По данным Reuters, ожидается, что Трамп поднимет на встрече вопросы войны США и Израиля против Ирана, но не будет затрагивать тему войны в Украине.

В то же время, помощник Путина Юрий Ушаков 12 ноября заявил, что Путин и Трамп на встрече могут продолжить обсуждение «всего комплекса вопросов украинского урегулирования».

19 октября Трамп заявлял журналистам, что во время визита в Китай рассчитывает встретиться с Си Цзиньпином и Путиным. Он анонсировал обсуждение денуклеаризации и войны в Иране.