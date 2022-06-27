«Деньги, оружие, поддержка». Глава Евросовета заявил, что страны ЕС все мобилизовали для Украины

27 июня, 14:48
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Шарль Мишель заявил, что Кремль должен проиграть в войне против Украины (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Шарль Мишель заявил, что Кремль должен проиграть в войне против Украины (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС мобилизовали все для поддержки Украины и президента страны Владимира Зеленского на фоне нападения России.

«Деньги, оружие и политическая поддержка. Все мобилизовано для президента Зеленского и Украины», — написал он в своем Twitter.

Мишель отметила, что у G7 есть непоколебимая сплоченность касательно солидарности с украинским народом.

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«Кремль должен потерпеть поражение в войне против Украины», — резюмировал он.

https://twitter.com/CharlesMichel/status/1541359301394108426

В эти дни в Германии проходит саммит лидеров стран G7.

Лидеры стран Большой семерки обязались предоставлять Украине бессрочную поддержку по ее защите на фоне полномасштабного вторжения России.

https://www.youtube.com/embed/ze6aI0DtsQ4

Лидеры нескольких стран G7 подтвердили, что вводят запрет на импорт российского золота. Официальное заявление об эмбарго сделают во вторник, 28 июня.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Саммит G7 Шарль Мишель Война России против Украины

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