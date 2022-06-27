«Деньги, оружие, поддержка». Глава Евросовета заявил, что страны ЕС все мобилизовали для Украины 27 июня, 14:48 Цей матеріал також доступний українською Шарль Мишель заявил, что Кремль должен проиграть в войне против Украины (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС мобилизовали все для поддержки Украины и президента страны Владимира Зеленского на фоне нападения России.

«Деньги, оружие и политическая поддержка. Все мобилизовано для президента Зеленского и Украины», — написал он в своем Twitter.

Мишель отметила, что у G7 есть непоколебимая сплоченность касательно солидарности с украинским народом.

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«Кремль должен потерпеть поражение в войне против Украины», — резюмировал он.

В эти дни в Германии проходит саммит лидеров стран G7.

Лидеры стран Большой семерки обязались предоставлять Украине бессрочную поддержку по ее защите на фоне полномасштабного вторжения России.

Лидеры нескольких стран G7 подтвердили, что вводят запрет на импорт российского золота. Официальное заявление об эмбарго сделают во вторник, 28 июня.

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