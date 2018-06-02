Саммит США-КНДР: стороны не могут решить, кто заплатит за отельный номер Ким Чен Ына – СМИ

Ким Чен Ын выбрал президентский люкс в отеле Fullerton за 6 тысяч долларов

США и КНДР столкнулись с проблемой при подготовке встречи лидеров стран Ким Чен Ына и Дональда Трампа, намеченного на 12 июня в Сингапуре, пишет Washington Post.

По информации издания, стороны не могут решить, кто заплатит за гостиничный номер Ким Чен Ына.

Отмечается, президентский люкс в отеле Fullerton, где планирует остановиться северокорейский лидер, обойдется в $6 тысяч за ночь, не учитывая размещение делегации КНДР.

Кроме того, делегации из Пхеньяна для перелета в Сингапур может потребоваться самолет стороннего государства.

По информации источника газеты, представители КНДР хотели бы, чтобы расходы взяла на себя другая сторона, и США готовы на этой пойти.

Однако американская сторона опасается, что КНДР могут воспринять это как оскорбление, поэтому они ведут переговоры с Сингапуром о том, чтобы он оплатил северокорейские счета.

Издание напоминает, что подобная практика существовала и ранее. Так, во время Олимпиады в Пхенчхане Сеул взял на себя оплату расходов делегации КНДР, заплатив за нее более 2,5 миллионов долларов.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

Однако после встречи делегаций США и КНДР подготовка к саммиту продолжилась.