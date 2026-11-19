Политик, чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Безсмертный рассказал в интервью Radio NV, что от трехстороннего саммита президента США, лидера Китая и российского диктатора выиграют Си Цзиньпин и Владимир Путин, а Дональд Трамп не достигнет никаких амбициозных целей.

В эфире Radio NV Безсмертный отметил, что во время трехсторонней встречи не будет обсуждаться тема российской агрессии против Украины.

«Уже вторую неделю продолжается диалог — проводить эту встречу или нет. Это первый вопрос. И второе, если проводить, то с каким смыслом, с какими вопросами? И вопрос Украины, если его так можно назвать (я, честно говоря, не знаю, можно ли так его обозначить), он не согласован для обсуждения. Более того, позиция Си Цзиньпина сводится к тому, что должны быть представлены тексты, тезисы, кто будет и что говорить по вопросам, которые могут быть включены в повестку дня», — рассказал политолог.

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Он добавил, что Трамп тем временем настаивает на свободном разговоре

«Если смотреть на этих трех персон, то очевидно, что здесь двое будут в выигрыше и один в полном провале. Кто выигрывает? Больше всего от этой ситуации собственно диспозиции, о которой я сказал, выиграет Си Цзиньпин, потому что ему не нужно ни говорить, ни решений принимать. Достаточно фото, когда сидит тройка в Шэньчжэне, а это значит, что приехали к великому советоваться, как выживать. Этого достаточно, даже если Си Цзиньпин ничего не будет говорить», — заявил Бессмертный.

Он также констатировал, что для Путина само присутствие на этой трехсторонней встрече — «это уже его как возвращение в мировую политику», которое будет означать, что он не в изоляции, что для российского диктатора является положительным результатом, «даже если ничего не будет обсуждаться».

Ситуацию для Трампа политолог назвал «катастрофической».

«Он не просто хромая, подстреленная утка… Ему нужно хоть какое-то решение, потому что после выборов он в беде. Специалисты и аналитики останавливаются на том, что есть по крайней мере две вещи, о которых он может говорить, что это его достижение. Первое решение — то, что касается момента, когда может быть заключено соглашение о том, что все три стороны будут настаивать на том, что ядерные арсеналы не могут быть переданы в управление искусственному интеллекту или суперинтеллекту, как говорит Дональд Трамп. И второе решение, которое тоже может быть принято — это отсрочка еще на полгода, до конца весны, вопрос таможенно-тарифных решений между Китаем и США. Более того, вицеглава Китая указал на то, что несколько дней назад стороны согласовали сократить размеры пошлины для Китая и для США на сумму примерно 30 миллиардов долларов. Это все, на что может рассчитывать Дональд Трамп», — сказал Бессмертный.

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Встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина в Шэньчжэне

18 ноября Си Цзиньпин впервые за время пребывания на высшем посту в КНР прибыл в аэропорт, чтобы лично встретить президента Трампа у трапа самолета.

Примечательно, что Си Цзиньпин не приезжал лично встречать российского диктатора Владимира Путина, прибывшего в Шэньчжэнь 18 ноября. Путина встретил руководитель аппарата Си — что само по себе чрезвычайно высокий уровень протокола, сообщил CNN.

18−19 ноября в китайском Шэньчжэне проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Си Цзиньпин уже провел двустороннюю встречу с Путиным. На 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и РФ, в ходе которой они собираются обсудить вопросы нераспространения ядерного оружия.

Война в Украине не будет среди тем переговоров Трампа, Путина и Си, уточняли ранее в Белом доме. Газета FT писала, что Пекин стремится избежать обсуждения войн в Украине и Иране, а также центральной роли в мирных переговорах.