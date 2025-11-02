В Кремле заявили, что сейчас нет необходимости во встрече Дональда Трампа и Владимира Путина (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Сейчас нет необходимости во встрече российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа для урегулирования войны в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщают российские пропагандисты.

По словам представителя Кремля, необходимости в саммите России и США на высшем уровне сейчас нет.

«Гипотетически рассуждая, она (встреча — ред.) возможна, но на данный момент в ней нет необходимости. На данный момент есть необходимость очень кропотливой работы над деталями проблемы урегулирования», — сказал он.

21 октября агентство Reuters со ссылкой на собственные источники соообщило, что саммит между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не состоится в ближайшем будущем — поскольку в Кремле отказались от немедленного прекращения огня в Украине.

По их словам, Кремль в минувшие выходные отправил властям США частное коммюнике («неофициальный документ»), в котором повторил условия для достижения мирного соглашения в войне, которую путинский режим развязал против Украины.

По одного из американских чиновников, в коммюнике еще раз изложено требование России о «взятии под контроль всего Донбасса».

«Эта позиция Кремля фактически отвергает точку зрения президента Дональда Трампа о том, что линии фронта должны быть заморожены в их нынешнем положении», — писало Reuters.

31 октября издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что власти США отменили саммит между Трампом и Путиным в Будапеште именно из-за неуступчивой позиции РФ относительно жестких требований в отношении Украины, которые были изложены в меморандуме, направленном Москвой.

По словам собеседников издания, знакомых с ситуацией, решение было принято после напряженного телефонного разговора между высшими дипломатами РФ и США. Москва не отступила от своих требований, в том числе, называя условием прекращения огня обязательства для Украины уступить больше территорий.

Причем желания Кремля помимо территориальных уступок, содержали и требование резкого сокращения армии Украины и гарантии того, что страна никогда не вступит в НАТО, сообщало FT.

При этом Трамп по-прежнему готов встретиться с россиянами, «там и когда, где, по его мнению, может быть достигнут прогресс», подытожило издание.