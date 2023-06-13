Из-за связей с РФ. Американские законодатели призывают перенести саммит США — Африка из ЮАР 13 июня, 18:25 Флаг США (Фото:Angelique Johnson / Pixabay)

В Конгрессе США призывают перенести торговый американо-африканский саммит AGOA из Южной Африки в другую страну. Как говорят законодатели, из-за «углубления военных отношений» ЮАР с РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Южная Африка планирует принять саммит в Йоханнесбурге для обсуждения специальной торговой программы Вашингтона и стран Африки.

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В письме к госсекретарю США Энтони Блинкену и другим чиновникам члены Конгресса заявили, что ЮАР может потерять свои торговые льготы с США из-за связей с РФ, а также отметили, что обеспокоены тем, что проведение форума AGOA в 2023 году в Йоханнесбурге станет косвенным подтверждением поддержки ЮАР вторжения России в Украину.

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В то же время, Вашингтон еще не принимал решения перенести саммит в другое место.

30 мая Южно-Африканская республика решила предоставить дипломатический иммунитет для двух встреч официальных лиц, представляющих страны БРИКС. На саммит может приехать российский диктатор Владимир Путин.