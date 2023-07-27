Немецкий министр назвала саммит Россия — Африка «пиар-шоу Путина» 27 июля, 16:31 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Pool via REUTERS)

Саммит Россия — Африка, который проходит 27−28 июля в Санкт-Петербурге, является пиар-шоу российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявила министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце, сообщает ZDF.

«Тот, кто обещает африканским странам дешевую российскую пшеницу и при этом бомбит украинские зерновые порты, хочет не бороться с голодом, а лишь создавать новые зависимости», — отметила министр.

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По ее словам, Россия только на словах является «антиколониальной страной», на деле же ее действия в Африке направлены на зависимость и эксплуатацию.

«Это (саммит Россия — Африка — ред.) — пиар-шоу Путина», — подчеркнула Шульце.

Главы большинства африканских отказались от саммита Россия-Африка. 38 из 55 стран Африки не направили своих лидеров.

В Кремле заявили, что на саммите Путин выступит с большой речью и расскажет о формировании «нового миропорядка» на основе «многополярности и равенства» всех государств.