Гана заявила, что Путин пообещал не вербовать ее граждан на войну против Украины

Министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква по итогам саммита Россия-Африка заявил, что российский диктатор Владимир Путин запретил участие граждан этой страны в войне против Украины.

Об этом сообщило Reuters 31 октября.

В частности, по словам главы МИД Ганы, речь идет о незаконной вербовке или добровольном вступлении граждан Ганы на военную службу.

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Также Аблаква заявил, что РФ согласилась сотрудничать с Ганой в строительстве атомной электростанции мощностью 2000 мегаватт.

Этому предшествовало заявление самой корпорации Росатом о том, что она ведет переговоры с четырьмя африканскими странами, включая Гану, относительно крупных проектов в области атомной энергетики.

Также Москва пообещала поддержку сельскохозяйственного сектора Ганы и увеличение стипендий для ганских студентов, которые учатся в РФ.

27 октября проект Хочу жить опубликовал видеообращение африканских военнопленных, воевавших на стороне России против Украины, к участникам саммита Россия-Африка. Они просили помочь им вернуться на родину или в РФ.

Проект отметил, что за время полномасштабной войны в украинский плен попали граждане 18 африканских стран, однако Россия в ходе обменов не вернула ни одного иностранного военнопленного.

26 октября Bloomberg сообщило, что в период с 1 января по 30 сентября 2026 года РФ завербовала 699 граждан Бурунди и 530 граждан Зимбабве. Также с начала 2026 года возросло число завербованных из Демократической Республики Конго, Сьерра-Леоне, Судана и Камеруна. Издание отметило, что африканцев могут заманивать обещаниями денег и «безопасной работы», а также получением российского гражданства.