Часть гостей приедет лично. В Украине состоится второй саммит первых леди и джентльменов

10 июля, 12:24
Елена Зеленская (Фото:Елена Зеленская/Facebook)

Елена Зеленская (Фото:Елена Зеленская/Facebook)

В Украине 23 июля во второй раз состоится саммит первых леди и джентельменов. Событие во главе с первой леди Еленой Зеленской анонсировал президент Владимир Зеленский.

Он сообщил, что часть гостей лично будет присутствовать на мероприятии, а некоторые присоединятся в формате телемоста.

Главной темой саммита станет человек и роль человеческого капитала в развитии государства. Ранее первая леди рассказала, что в его рамках обсудят вопросы медицины, образования и культуры.

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«Это то, без чего успешно восстановить Украину невозможно. Именно люди — наша самая высокая ценность», — заявил Зеленский в Facebook.

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Первый в Украине саммит первых леди и джентельменов состоялся 23 августа 2021 года. По его итогам участники приняли «документ мягкой силы» — совместную декларацию на международное сотрудничество и содействие решению актуальных гуманитарных проблем и достижению Целей устойчивого развития ООН.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid02QBF66M7AVszpURLin5X4yBLJQv77WmSB8vtN63gvLZS4abbThoxw4NerzPmQDkmql
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Владимир Зеленский Елена Зеленская саммит первых леди и джентльменов

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