Часть гостей приедет лично. В Украине состоится второй саммит первых леди и джентльменов 10 июля, 12:24 Елена Зеленская (Фото:Елена Зеленская/Facebook)

В Украине 23 июля во второй раз состоится саммит первых леди и джентельменов. Событие во главе с первой леди Еленой Зеленской анонсировал президент Владимир Зеленский.

Он сообщил, что часть гостей лично будет присутствовать на мероприятии, а некоторые присоединятся в формате телемоста.

Главной темой саммита станет человек и роль человеческого капитала в развитии государства. Ранее первая леди рассказала, что в его рамках обсудят вопросы медицины, образования и культуры.

Видео дня

«Это то, без чего успешно восстановить Украину невозможно. Именно люди — наша самая высокая ценность», — заявил Зеленский в Facebook.



Первый в Украине саммит первых леди и джентельменов состоялся 23 августа 2021 года. По его итогам участники приняли «документ мягкой силы» — совместную декларацию на международное сотрудничество и содействие решению актуальных гуманитарных проблем и достижению Целей устойчивого развития ООН.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.