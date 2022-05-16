Саммит ОДКБ: Путин решил рассказать о войне против Украины в «закрытом» режиме и повторил штампы пропаганды о «нацистах» и «биолабораториях» 16 мая, 16:12 Цей матеріал також доступний українською Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Российский диктатор Владимир Путин во время саммита стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжил распространять ложь и штампы российской пропаганды.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Во время встречи Путин заявил, что представители стран-участниц ОДКБ обсудят полномасштабное вторжение России в Украину, которое в стране-агрессоре называют «специальной военной операцией», в «закрытом режиме».



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Среди лжи российской пропаганды, которую транслировал российский диктатор во время саммита, — «разгул неонацизма» в Украине, на который Запад якобы «закрывает глаза», и «героизация нацистов на государственном уровне». Также Путин лгал, что США якобы «создали десятки специализированных биолабораторий и центров» на «постсоветском пространстве», а у России есть «доказательства» того, что в Украине «создавались компоненты биологического оружия».

16 мая в Москве стартовал саммит ОДКБ с участием российского и белорусского диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Во встрече также приняли участие президенты Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.



27 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщали, что страны ОДКБ не поддерживают Россию в полномасштабной войне против Украины. По информации ГУР, страна-агрессор планирует организовать в странах ОДКБ производство составляющих военной продукции для обхода санкций.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 27 700 человек личного состава, 1228 танков, 200 самолетов, 13 кораблей и катеров и 427 беспилотников.

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