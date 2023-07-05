Украина усиленно работает с партнерами перед саммитом НАТО в Вильнюсе — Зеленский
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас усиленно работает с партнерами, чтобы на саммите НАТО в Вильнюсе победила общая безопасность.
В своем вечернем видеообращении он подчеркнул, что до саммита НАТО в Вильнюсе остается неделя.
«Остается ровно неделя до ключевого дня саммита НАТО в Вильнюсе. А значит, неделя − до ключевого момента для нашей общей безопасности в Европе. Максимально работаем с партнерами, чтобы наша общая безопасность в Вильнюсе − победила», — заявил он.
Президент отметил, что сейчас «все зависит от партнеров».
Он также поблагодарил всех украинских героев, которые защищают страну.
Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11−12 июля.