Украина усиленно работает с партнерами перед саммитом НАТО в Вильнюсе — Зеленский 5 июля, 19:37 Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас усиленно работает с партнерами, чтобы на саммите НАТО в Вильнюсе победила общая безопасность.

В своем вечернем видеообращении он подчеркнул, что до саммита НАТО в Вильнюсе остается неделя.

«Остается ровно неделя до ключевого дня саммита НАТО в Вильнюсе. А значит, неделя − до ключевого момента для нашей общей безопасности в Европе. Максимально работаем с партнерами, чтобы наша общая безопасность в Вильнюсе − победила», — заявил он.

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Президент отметил, что сейчас «все зависит от партнеров».

Он также поблагодарил всех украинских героев, которые защищают страну.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11−12 июля.

