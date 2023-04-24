«Надежная безопасность». Зеленский рассказал, что ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе

24 апреля, 19:45
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Флаги Украины и НАТО (Фото:Пресс-служба НАТО)

Флаги Украины и НАТО (Фото:Пресс-служба НАТО)

Президент Владимир Зеленский считает, что Североатлантическому альянсу необходимо принять амбициозные решения о предстоящем вступлении Украины в НАТО.

Во время брифинга он заявил, что на встрече с премьер-министром Эстонии Каей Каллас обсуждался предстоящий саммит НАТО, который пройдет 11−12 июля в столице Литвы — Вильнюсе.

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«Сейчас самое время, когда Альянс нуждается в амбициозных решениях. Надежная безопасность в Европе может основываться только на полной определенности в отношениях на восточном фланге НАТО, прежде всего в отношениях между Украиной и НАТО», — сказал президент.

Зеленский заявил, что Альянсу необходимо принять положительное политическое решение по вступлению Украины.

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«Я благодарю Эстонию за поддержку именно такого усиления НАТО», — подчеркнул он.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что США, Германия и Венгрия выступают против идеи предложить Украине «дорожную карту» для членства в НАТО на саммите в июле, на чем настаивают Польша и страны Балтии.

До этого газета The Wall Street Journal также писала, что НАТО хочет продемонстрировать поддержку Украины, при этом не давая лишних обещаний, поскольку вопрос членства Киева в Альянсе пока «не на повестке дня».

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время заседания комиссии Украина — НАТО сказал партнерам, что Украину категорически не устроит подтверждение принципа открытых дверей на саммите.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Владимир Зеленский Украина-НАТО

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