Зеленский на саммите в Вильнюсе назвал условие, при котором Украина должна получить приглашение в НАТО 12 июля, 10:58 Зеленский прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе (Фото:Yves Herman/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получит приглашение в НАТО, когда позволят условия безопасности.

Об этом он сказал во второй день саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе, пишет Европейская правда.

«У нас будет приглашение, когда позволят условия безопасности», — отметил президент.

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Зеленский добавил, что на полях саммита обсудит с партнерами вопрос вооружения Украины и ситуацию на поле боя.

«Мы обсудим также гарантии безопасности, которые нужны Украине на пути в НАТО», — резюмировал он.

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ожидать

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

В опубликованном совместное коммюнике по Украине страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены. В документе отмечают, что Альянс будет поддерживать Украину в осуществлении реформ на пути к будущему членству.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом Украине нужно выполнять «один шаг, а не два».