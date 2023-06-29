У Украины будет «прочный» пакет поддержки на саммите НАТО — Блинкен 29 июня, 04:00 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Mike Segar)

На саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля у Украины будет «прочный пакет» поддержки. Он будет включать политическую и практическую стороны.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.



«Есть две вещи, которые я считаю важными. Во-первых, вы увидите на саммите НАТО очень прочный пакет для Украины, политический и практический», — сказал он в беседе с президентом Совета по международным отношениям Ричардом Хаассом.

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При этом в США пока не вдаются в подробности относительно данного пакета.

«Не буду забегать вперед, где мы приземлимся в Вильнюсе, но я в этом уверен», — добавил Блинкен.

Также он отметил, что ряд государств «смотрят… что мы можем сделать с тем… что должно помочь Украине нарастить свой долгосрочный потенциал сдерживания и обороны».