Байден — Зеленскому: С нетерпением жду, когда мы будем праздновать вступление Украины в НАТО 12 июля, 17:44 Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вильнюсе, 12 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 июля, встретился с американским президентом Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Видео встречи лидеров опубликовал Офис президента.



Байден сказал Зеленскому, что, как он надеется, вопрос о том, «хотят ли Украину видеть в НАТО», больше не стоит. По его мнению, это «вопрос нескольких месяцев» — вероятно, речь о приглашении Киева в Альянс. Глава Белого дома также восхитился стойкостью украинцев и подчеркнул, что Украина — пример всего мира, а США делают все, чтобы как можно быстрее поставить Украине все необходимое для защиты от российской агрессии.



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Президент США заявил Зеленскому, что с нетерпением ждет, когда они вместе будут праздновать вступление Украины в НАТО.

«Плохие новости для вас — мы никуда не денемся, вы с нами застряли», — сказал в конце публичной части встречи Байден, на что Зеленский рассмеялся.

11−12 июля в Вильнюсе проходит саммит НАТО, в котором принимают участие лидеры 31 страны, а также делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней ранее согласилась Турция).

В финальном коммюнике лидеров НАТО, которое было опубликовано вечером 11 июля, сказано, что Украина получит приглашение в Альянс, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сможет вступить в НАТО без ПДЧ.