Украина имеет гораздо больше гарантий безопасности, чем имела до саммита НАТО в Вильнюсе — советник президента Литвы 13 июля, 11:28 Украина имеет гораздо больше гарантий безопасности, чем имела до саммита НАТО в Вильнюсе (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Украина имеет гораздо больше гарантий безопасности от международного сообщества, чем имела до саммита НАТО в Вильнюсе, заявил Кястутис Будрис, главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы. Об этом сообщает LRT.

«У нее (Украины — ред.) сейчас гораздо больше (гарантий — ред.), чем было до Вильнюса. Я бы сравнивал с этим. Не с Бухарестом, который мы берем как самую низкую точку, с которой пытаемся сравнивать, а с тем, что было до Вильнюсской встречи и после Вильнюса — то, что Украина имеет после 12 июля. И тогда мы могли бы назвать до десяти позиций», — сказал он.

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Будрис подчеркнул, что во время саммита НАТО в Бухаресте слова декларации не были наполнены «волей и действиями на местах», а на Вильнюсском саммите Украине удалось значительно упростить процесс вступления в Альянс.

«В Бухаресте Украина и Грузия стремились получить план действий по членству — они хотели, чтобы был запущен процесс вступления. Сейчас в Вильнюсе мы говорим, что вам не нужен план действий по членству — мы исключаем это требование и этот этап. Мы сокращаем сам процесс», — заявил он.

Советник Науседы добавил, что Украина получила от Альянса практическую поддержку, поставки оружия, двустороннее сотрудничество, обучение и многое другое.

Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно о результатах

11−12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО, в нем приняли участие лидеры 31 страны-члена Альянса, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля в совместном коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного».

12 июля Зеленский заявил, что убежден в том, что Украина получит приглашение стать участником НАТО после окончания войны.