К декларации по гарантиям безопасности для Украины присоединились еще шесть стран — Зеленский 13 июля, 23:04 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS / Spasiyana Sergieva)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 13 июля, подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе и рассказал о договоренностях для Украины.

Глава государства подчеркнул, что Украина уже начинает готовиться к следующему саммиту в Вашингтоне. По его словам, Киев по итогам саммита получил «хорошие договоренности» практически со всеми партнерами. Зеленский отметил переговоры с американским коллегой Джо Байденом и его командой, с лидерами Большой семерки и многими партнерами в НАТО.



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«Очень удачную нашу договоренность по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО продолжаем подготовкой договоров со странами. Двусторонние договоры. Прошли только сутки после Вильнюса, а к семи крупнейшим демократиям мира, с которыми мы вчера согласовали гарантии безопасности, присоединились уже шесть стран. Это Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция», — сказал он.

Президент выразил уверенность, что гарантов будет становиться больше. Украина и США будут вести список стран, которые будут присоединяться к декларации.

Также Зеленский рассказал, что Украина готовит предложения партнерами по формату Совет Украина — НАТО. Он добавил, что заключены новые договоренности по оружию, технике, авиации, и сейчас их конкретизируют.

11−12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО, в котором принимали участие лидеры 31 страны Альянса, делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. На саммите присутствовал президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом Альянса без ПДЧ и получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

12 июля лидеры Большой семерки (G7) согласовали декларацию о поддержке Украины, которая станет основой для двусторонних соглашений о гарантиях безопасности.

