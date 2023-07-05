Новый формат. Первое заседание Совета Украина — НАТО состоится 12 июля 5 июля, 21:06 Совет Украина-НАТО начнет свою работу на второй день саммита Альянса в Вильнюсе (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Организация Североатлантического договора сообщила о дате начала работы первого заседания Совета Украина — НАТО.

Об этом сообщается на сайте Альянса в программе предстоящего саммита, который будет проходить в Вильнюсе.

В программе саммита указано, что первое заседание Совета Украина — НАТО на уровне глав государств и правительств, к которым присоединится Швеция, начнется 12 июля в 13:00 по местному времени.

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Это означает, что само заседание Совета состоится на второй день проведения саммита НАТО в Вильнюсе.

Украина продолжает процесс своего вступления в НАТО. 30 сентября 2022 года Украина подписала заявку на ускоренную интеграцию в Альянс. С тех пор между членами НАТО происходят постоянные дискуссии о целесообразности вступления Киева в Альянс.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает невозможность вступления в НАТО во время войны, однако надеется получить от союзников реальные гарантии безопасности до вхождения в Альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что вопрос вступления Украины в НАТО будет рассматриваться после предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. Однако добавил, что Киев получит очень четкие сигналы поддержки до времени полноценного членства Украины в Альянсе.

Столтенберг ранее объяснял, что существует принципиальная разница между уже существующим форматом — Комиссия Украина — НАТО — и новым форматом Совета. Комиссия является форматом для консультаций союзников со страной-партнером, где решения не принимаются, а орган Совет Украина — НАТО мог бы принимать важные решения. Такой формат означал бы укрепление политического партнерства между Украиной и странами Альянса.

