СМИ узнали подробности оборонного плана НАТО на случай войны с Россией 13 июля, 22:10 НАТО подготовило оборонительную стратегию на случай войны с РФ (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

В случае войны против РФ, НАТО подготовило оборонную доктрину для стран-участниц Альянса, предусматривающую привлечение целого ряда государств для защиты всего блока.

Как пишет издание Bild, документ содержит 4400 страниц, в котором поэтапно прописаны все процедуры действий на случай вторжения Российской Федерации в страны Альянса.

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По информации Bild, план выглядит следующим образом:

Теперь верховный главнокомандующий сил НАТО в Европе имеет право принимать больше решений без предварительного обращения в руководящие органы Альянса. Это позволяет руководству вооруженных сил НАТО быстрее реагировать на угрозы. За рядом стран будет закреплена обязанность помогать менее слабым странам. Так, за оборону Литвы будет отвечать Германия, за Латвию — войска Канады, за Эстонию — Великобритания, за Польшу — США. В зонах потенциальной атаки РФ будут размещены дополнительные силы реагирования. В балтийских странах и в Польше будет создана почти тысяча боевых групп национальных армий. Стержневая роль в оборонном плане Альянса возложена на Германию. Для нее оборонный план предусматривает функции главного логистического хаба для сил Альянса. Также ФРГ должна подготовиться к размещению 300 тысяч военных, в том числе и 35 тысяч армейцев Бундесвера. В плане предусматривается создание второго сухопутного командования НАТО. Сейчас выбор членов Альянса упал на немецкий город Висбаден. Действующий штаб командования сухопутных войск находится в турецком городе Измир.

Также на всех членов НАТО возложена обязанность увеличить количество артиллерийских систем, ракет большой дальности и систем противовоздушной обороны. Альянс также планирует улучшить противодиверсионную работу на объектах инфраструктуры, в частности на подводных трубопроводах.

11−12 июля в Вильнюсе состоялся саммит НАТО, в котором принимали участие лидеры 31 страны, делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции.

В финальном коммюнике лидеры НАТО заявили, что Украина получит приглашение в Альянс, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сможет вступить в НАТО без ПДЧ.



12 июля страны Большой семерки согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что члены Альянса приняли новую оборонную стратегию, однако ее содержание оставалось неизвестным для широкой общественности.

