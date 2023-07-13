СМИ узнали подробности оборонного плана НАТО на случай войны с Россией
НАТО подготовило оборонительную стратегию на случай войны с РФ (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)
В случае войны против РФ, НАТО подготовило оборонную доктрину для стран-участниц Альянса, предусматривающую привлечение целого ряда государств для защиты всего блока.
Как пишет издание Bild, документ содержит 4400 страниц, в котором поэтапно прописаны все процедуры действий на случай вторжения Российской Федерации в страны Альянса.
По информации Bild, план выглядит следующим образом:
- Теперь верховный главнокомандующий сил НАТО в Европе имеет право принимать больше решений без предварительного обращения в руководящие органы Альянса. Это позволяет руководству вооруженных сил НАТО быстрее реагировать на угрозы.
- За рядом стран будет закреплена обязанность помогать менее слабым странам. Так, за оборону Литвы будет отвечать Германия, за Латвию — войска Канады, за Эстонию — Великобритания, за Польшу — США.
- В зонах потенциальной атаки РФ будут размещены дополнительные силы реагирования. В балтийских странах и в Польше будет создана почти тысяча боевых групп национальных армий.
- Стержневая роль в оборонном плане Альянса возложена на Германию. Для нее оборонный план предусматривает функции главного логистического хаба для сил Альянса. Также ФРГ должна подготовиться к размещению 300 тысяч военных, в том числе и 35 тысяч армейцев Бундесвера.
- В плане предусматривается создание второго сухопутного командования НАТО. Сейчас выбор членов Альянса упал на немецкий город Висбаден. Действующий штаб командования сухопутных войск находится в турецком городе Измир.
Также на всех членов НАТО возложена обязанность увеличить количество артиллерийских систем, ракет большой дальности и систем противовоздушной обороны. Альянс также планирует улучшить противодиверсионную работу на объектах инфраструктуры, в частности на подводных трубопроводах.
11−12 июля в Вильнюсе состоялся саммит НАТО, в котором принимали участие лидеры 31 страны, делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции.
В финальном коммюнике лидеры НАТО заявили, что Украина получит приглашение в Альянс, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сможет вступить в НАТО без ПДЧ.
12 июля страны Большой семерки согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что члены Альянса приняли новую оборонную стратегию, однако ее содержание оставалось неизвестным для широкой общественности.