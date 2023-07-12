Нерешительность НАТО относительно вступления Украины в Альянс поощряет Путина продолжать войну — Волкер 12 июля, 20:47 Курт Волкер (Фото:Александр Медведев / NV)

Отсутствие четких перспектив членства Украины в НАТО во время саммита в Вильнюсе побуждает российского диктатора Владимира Путина к дальнейшему ведению войны против Украины.

Об этом сказал специальный представитель Правительства США по вопросам Украины в 2017−19 годах, посол Курт Волкер во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Открой Украину.

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Волкер подчеркнул, что никто не должен был думать, что НАТО предоставит официальное приглашение вступления в Альянс Украине на этом саммите. Ведь это всегда был вопрос того, предоставляет ли НАТО сигналы Путину о своих намерениях относительно перспективы членства Украины.

«К сожалению, такого сигнала мы не увидели», — сказал он.

Волкер отметил, что саммит в Вильнюсе фактически повторил то, что было сказано на саммите в Бухаресте в 2008 году.

«Место Украины в будущем в НАТО, но нет процесса, нет временных рамок, нет уверенности, нет искренности в этих словах», — подчеркнул он.

Волкер добавил, что в последние годы все иллюзии о возможности мирного сосуществования с Россией исчезли.

По его словам, повторение тех же слов на саммите НАТО приносит очень много вреда, поскольку это дает шанс Путину продолжать войну сколько угодно.

«Мы должны были делать наоборот — показать, что намерение Путина восстановить российскую империю не сбудется. Зато сейчас мы поощряем его делать это», — подытожил Волкер.

Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости

В саммите НАТО в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны-члена Альянса, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля в совместном коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного».

12 июля Зеленский заявил, что убежден в том, что Украина получит приглашение стать участником НАТО после окончания войны.

Лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.