Лидеры НАТО в Вильнюсе утвердят секретные планы на случай атаки России впервые со времен холодной войны — Reuters

18 мая, 17:17
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НАТО (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

НАТО (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Страны НАТО во время июльского саммита в Вильнюсе впервые со времен холодной войны одобрят секретные планы обороны на случай атаки страны-агрессора России. Об этом сообщает агентство Reuters в четверг, 18 мая.

Как пишет Reuters, ранее в НАТО десятилетиями не видели необходимости готовить широкомасштабные оборонные планы в уверенности, что «постсоветская Россия больше не представляет экзистенциальной угрозы».

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«Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может вспыхнуть в любой момент», — заявил один из топ-военнослужащих, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

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По словам генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, союзники по Альянсу «будут точно знать, какие силы и средства необходимы, что, где и как развертывать». НАТО также даст странам рекомендации по поводу того, как модернизировать войска и логистику.

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Во время саммита в Мадриде в 2022 году лидеры 30 стран впервые с 2010-го утвердили новую стратегическую концепцию НАТО, в которой Россию назвали «самой серьезной и прямой угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе».

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В апреле к НАТО присоединилась Финляндия, и граница Альянса со страной-агрессором увеличилась вдвое — примерно до 2500 км.

Инфографика: NV
Редактор: Нина Григорская

Теги:   НАТО Российская агрессия Россия-НАТО Война России против Украины Саммит НАТО в Вильнюсе

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