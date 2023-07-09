Кулеба поговорил с Блинкеном перед саммитом НАТО в Вильнюсе

9 июля, 20:51
Поделиться:
Кулеба поговорил с Блинкеном перед саммитом НАТО (архивное фото) (Фото:Reuters)

Кулеба поговорил с Блинкеном перед саммитом НАТО (архивное фото) (Фото:Reuters)

Министр иностранных дел Украины в воскресенье, 9 июля, сообщил, что провел «продуктивный» разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном накануне саммита НАТО в Вильнюсе.

«Осталось 48 часов, и мы работаем над тем, чтобы его [саммита] окончательные решения были выигрышными для всех: Украины, НАТО и глобальной безопасности», — написал Кулеба в Twitter.

Видео дня

Он также поблагодарил США за еще один новаторский оборонный пакет, который включает такие для Украины необходимые боеприпасы.

Читайте также:
Членство Украины в НАТО еще «не созрело» — Байден
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1678083553886609409
Читайте также:

Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева), президент Владимир Зеленский примет участие в вильнюсском саммите (Фото:DR) Что 11 июля предложит Киеву НАТО? Три наиболее вероятных сценария развития событий на саммите Альянса в Вильнюсе

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11−12 июля.

Газета The Washington Post сообщала 7 июля, что союзники по НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите в Вильнюсе.

Столтенберг ранее говорил, что члены НАТО на саммите планируют утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который должен приблизить ее вступление в Альянс. При этом, по его словам, формального приглашения Украины в НАТО на саммите не будет.

Украинские чиновники же ожидают четких сигналов от НАТО относительно членства. В Офисе президента даже говорили, что Зеленский не поедет на саммит НАТО, если лидеры стран альянса «не проявят смелости» в этом вопросе.

Редактор: София Лазарова

Теги:   США НАТО Госдеп МИД Украины Госдеп США Украина-США Дмитрий Кулеба Государственный секретарь Энтони Блинкен Саммит НАТО в Вильнюсе Саммит НАТО в Вильнюсе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X