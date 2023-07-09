Кулеба поговорил с Блинкеном перед саммитом НАТО в Вильнюсе
Кулеба поговорил с Блинкеном перед саммитом НАТО (архивное фото) (Фото:Reuters)
Министр иностранных дел Украины в воскресенье, 9 июля, сообщил, что провел «продуктивный» разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном накануне саммита НАТО в Вильнюсе.
«Осталось 48 часов, и мы работаем над тем, чтобы его [саммита] окончательные решения были выигрышными для всех: Украины, НАТО и глобальной безопасности», — написал Кулеба в Twitter.
Он также поблагодарил США за еще один новаторский оборонный пакет, который включает такие для Украины необходимые боеприпасы.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11−12 июля.
Газета The Washington Post сообщала 7 июля, что союзники по НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите в Вильнюсе.
Столтенберг ранее говорил, что члены НАТО на саммите планируют утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который должен приблизить ее вступление в Альянс. При этом, по его словам, формального приглашения Украины в НАТО на саммите не будет.
Украинские чиновники же ожидают четких сигналов от НАТО относительно членства. В Офисе президента даже говорили, что Зеленский не поедет на саммит НАТО, если лидеры стран альянса «не проявят смелости» в этом вопросе.