Кулеба поговорил с Блинкеном перед саммитом НАТО в Вильнюсе 9 июля, 20:51 Кулеба поговорил с Блинкеном перед саммитом НАТО (архивное фото) (Фото:Reuters)

Министр иностранных дел Украины в воскресенье, 9 июля, сообщил, что провел «продуктивный» разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном накануне саммита НАТО в Вильнюсе.

«Осталось 48 часов, и мы работаем над тем, чтобы его [саммита] окончательные решения были выигрышными для всех: Украины, НАТО и глобальной безопасности», — написал Кулеба в Twitter.

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Он также поблагодарил США за еще один новаторский оборонный пакет, который включает такие для Украины необходимые боеприпасы.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11−12 июля.

Газета The Washington Post сообщала 7 июля, что союзники по НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите в Вильнюсе.



Столтенберг ранее говорил, что члены НАТО на саммите планируют утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который должен приблизить ее вступление в Альянс. При этом, по его словам, формального приглашения Украины в НАТО на саммите не будет.

Украинские чиновники же ожидают четких сигналов от НАТО относительно членства. В Офисе президента даже говорили, что Зеленский не поедет на саммит НАТО, если лидеры стран альянса «не проявят смелости» в этом вопросе.