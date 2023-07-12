Китай отреагировал на критику со стороны НАТО и предупредил о «решительном ответе» 12 июля, 08:36 Флаг Китая (Фото:PPPSDavid / Pixabay)

Пекин отреагировал на обвинения, выдвинутые НАТО, о том, что Китай бросает вызов интересам и безопасности Альянса, и выступил против любых попыток военного блока расширить свое влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова китайской миссии.

Миссия Китая в Европе заявила, что содержание коммюнике, связанное с Китаем, игнорирует основные факты, искажает позицию и политику Китая и намеренно дискредитирует Китай.

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«Мы решительно выступаем против и отвергаем это», — говорится в сообщении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам на саммите, что хотя Китай не является «соперником» НАТО, он своим «принудительным поведением» все больше бросает вызов международному порядку, основанному на правилах.

«Китай все больше бросает вызов основанному на правилах международному порядку, отказываясь осуждать войну России против Украины, угрожая Тайваню и осуществляя значительное наращивание военной силы», — сказал он.

Однако НАТО не упомянуло о Тайване в своем коммюнике.

В мае премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял, что его страна не планирует становиться членом НАТО, даже несмотря на то, что НАТО планирует открыть офис в Токио для содействия консультациям в регионе.

Китайская миссия заявила, что Пекин решительно выступает против «движения НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион» и предупредила, что любые действия, угрожающие правам Пекина, встретят «решительный ответ».

Государственное информационное агентство Китая Синьхуа ответило, заявив, что войны и конфликты с участием стран НАТО свидетельствуют о том, что блок является «серьезным вызовом» глобальному миру и стабильности.

«Несмотря на весь хаос и конфликты, которые уже возникли, НАТО протягивает свои щупальца к Азиатско-Тихоокеанскому региону с явной целью сдерживания Китая», — заявило агентство.

В коммюнике, изданном в рамках Вильнюсского саммита НАТО, Альянс также отметил, что Китай стремится контролировать ключевые технологические и промышленные секторы, критическую инфраструктуру, а также стратегические материалы и цепочки поставок, и что Пекин использовал свои экономические рычаги для создания стратегических зависимостей и усиления своего влияния.

«КНР использует широкий спектр политических, экономических и военных инструментов, чтобы увеличить свой глобальный отпечаток и проектную мощность, оставаясь при этом непрозрачным относительно своей стратегии, намерений и военного наращивания… Злонамеренные гибридные и кибероперации КНР, ее конфронтационная риторика и дезинформация нацелены на членов Альянса и наносят ущерб безопасности Альянса», — заявили главы государств НАТО в документе.