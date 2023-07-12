Медведев верит в сказку о том, что НАТО воюет с Россией 12 июля, 22:32 Дмитрий Медведев (Фото:Sputnik/Екатерина Штукина/via REUTERS)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия и НАТО уже ступили за грань войны друг с другом.

Он заявил о якобы бесперспективности создаваемого Совета Украина-НАТО.

В качестве аргумента он привел создание в 2002 году Совета Россия-НАТО и провал этой инициативы.

Видео дня

«Чем все это закончилось, хорошо известно. Сейчас Альянс и наша страна находятся на грани (вернее, за гранью) войны», — заявил он.

Медведев в свойственной ему манере снова пригрозил уничтожением государств. Он считает, что Совет Украина-НАТО прекратить существование из-за «исчезновения одной из сторон».

Саммит НАТО в Вильнюсе — последние новости

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция).

На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

11 июля Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».