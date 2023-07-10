Саммит НАТО в Вильнюсе будут охранять тысячи военных и самые современные системы ПВО 10 июля, 02:30 Немецкие ЗРК Patriot в аэропорту Вильнюса (Фото:REUTERS / Janis Laizans)

НАТО превращает Вильнюс в крепость, перебрасывая туда военных и самое современное оружие, чтобы защитить лидеров альянса, которые встретятся там на этой неделе.

Как пишет Reuters, 16 союзников НАТО направили суммарно около 1000 военных для охраны саммита 11−12 июля, который состоится в 32 километрах от Беларуси и 151 километре от России.

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Многие страны также предоставили передовые системы ПВО, которых не хватает странам Балтии.

«Было бы более чем безответственно оставить наше небо незащищенным, когда прибывают Байден и лидеры 40 стран», — говорит президент Литвы Гитанас Науседа.



В частности Германия развернула 12 пусковых установок ЗРК Patriot, которые могут перехватывать баллистические и крылатые ракеты и боевые самолеты. Восемь таких установок заметили в вильнюсском аэропорту, направленными в сторону российского Калининграда. Еще две стоят в сторону Беларуси.

Испания привезла систему ПВО NASAMS, Франция присылает самоходные гаубицы Caesar, Франция, Финляндия и Дания базируют свои военные самолеты в Литве, а кроме того Великобритания и Франция предоставляют средства борьбы с беспилотниками.

Польша и Германия направили вертолетные силы спецоперации. Другие страны также присылают оборудование для борьбы с любыми потенциальными химическими, биологическими, радиологическими и ядерными атаками.

Президент Литвы Гитанас Науседа отмечает, что усилия союзников по обеспечению воздушной безопасности во время саммита означают, что НАТО должно срочно создать постоянную систему противовоздушной обороны в странах Балтии.

«Мы думаем о том, что произойдет после завершения саммита, и мы будем работать с союзниками, чтобы создать ротационные силы для постоянной охраны воздуха», — сказал он журналистам.

Литва тем временем втрое увеличила количество пограничников на белорусской и российской границах, к ним присоединились офицеров из Латвии и Польши. Обе страны также направили полицию для патрулирования Вильнюса.

«Мы готовимся к различным провокациям. Ситуация действительно очень напряженная из-за агрессии России против Украины», — заявил начальник пограничной службы страны Рустамас Любаевас, добавив, что опасается волн мигрантов, нарушений границы или появления военной техники без объяснения причин.



На время саммита также восстановлен пограничный контроль между Литвой с Польшей и Латвией.