Саммит НАТО в Вильнюсе будет охранять польский спецотряд 30 июня, 02:11 Польские спецназовцы (Фото:twitter.com/BBN_P)

Польша направит контингент спецназовцев в Литву для обеспечения безопасности саммита НАТО в Вильнюсе . Решение, согласованное президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и министром обороны Мариушем Блащаком.

Об этом сообщило Бюро национальной безопасности Польши.



Это решение является «результатом договоренностей между президентами Польши и Литвы о более широком военном сотрудничестве».

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Polska wyśle na Litwę kontyngent Wojsk Specjalnych do ochrony Szczytu NATO.



Decyzja uzgodniona przez Prezydenta @AndrzejDuda, Premiera oraz Szefa MON jest też efektem uzgodnień prezydentów Polski i Litwy dotyczących szerszej współpracy wojskowej - Szef BBN @JacekSiewiera pic.twitter.com/xtrSPl9gFS — BBN (@BBN_PL) June 29, 2023

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Польские спецназовцы будут выполнять задачи с помощью средств воздушных перевозок, вертолетов и систем противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11−12 июля.