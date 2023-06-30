Саммит НАТО в Вильнюсе будет охранять польский спецотряд
Польские спецназовцы (Фото:twitter.com/BBN_P)
Польша направит контингент спецназовцев в Литву для обеспечения безопасности саммита НАТО в Вильнюсе . Решение, согласованное президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и министром обороны Мариушем Блащаком.
Об этом сообщило Бюро национальной безопасности Польши.
Это решение является «результатом договоренностей между президентами Польши и Литвы о более широком военном сотрудничестве».
Польские спецназовцы будут выполнять задачи с помощью средств воздушных перевозок, вертолетов и систем противодействия беспилотным летательным аппаратам.
Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11−12 июля.