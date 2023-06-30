Саммит НАТО в Вильнюсе будет охранять польский спецотряд

30 июня, 02:11
Поделиться:
Польские спецназовцы (Фото:twitter.com/BBN_P)

Польские спецназовцы (Фото:twitter.com/BBN_P)

Польша направит контингент спецназовцев в Литву для обеспечения безопасности саммита НАТО в Вильнюсе . Решение, согласованное президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и министром обороны Мариушем Блащаком.

Об этом сообщило Бюро национальной безопасности Польши.

Это решение является «результатом договоренностей между президентами Польши и Литвы о более широком военном сотрудничестве».

Видео дня

Читайте также:
Татьяна Сидорук
Татьяна Сидорук
Как Запад может разрушить военный оптимизм Путина на саммите НАТО в Вильнюсе

Польские спецназовцы будут выполнять задачи с помощью средств воздушных перевозок, вертолетов и систем противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11−12 июля.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша НАТО Вильнюс Саммит НАТО в Вильнюсе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X