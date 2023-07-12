НАТО не предоставило точной формулы вступления Украины в Альянс, потому что ситуация на фронте «динамичная» — Белый дом 12 июля, 17:20 Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Джонатан Эрнст)

На саммите НАТО в Вильнюсе Украине не предоставили конкретной формулы для вступления в Альянс из-за того, что ситуация на фронте является «динамичной», заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в среду, 12 июля, пишет CNN.

Салливан отметил, что понимает желание Украины стать членом НАТО «как можно скорее», однако подчеркнул, что ситуация сейчас «динамичная».

Он указал на причины, почему на этом саммите НАТО Украине не предлагают членство. Он отметил, что Альянс будет вынужден воевать с Россией, если Украина присоединится к НАТО сейчас, а также отметил необходимость дополнительных реформ.

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«Вчера вечером альянс одним голосом сказал, что мы с нетерпением ждем будущего с Украиной в НАТО. Мы будем работать с Украиной на пути к НАТО. Но мы не готовы пригласить Украину сегодня», — сказал Салливан.

По его словам, НАТО должно сохранять гибкость и тесно сотрудничать с Украиной на ее пути к членству, чтобы определить момент в будущем, когда можно будет принять ее в Альянс.

Отвечая на вопрос о конкретных реформах, которые нужно сделать в Украине Салливан сказал, что НАТО и Украина будут акцентировать внимание на быстром продвижении в конкретных сферах с целью укрепления демократических ценностей и устойчивости в Украине.

Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости

В саммите НАТО в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны-члена Альянса, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля в совместном коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного».

Ожидается, что президент США Джо Байден вместе с другими лидерами стран G7 сделает «важное заявление» относительно дополнительной помощи Украине в рамках второго дня саммита НАТО в Вильнюсе.