Все касаются Украины. В США назвали три ключевые цели саммитов НАТО и G7 22 июня, 06:38 Цей матеріал також доступний українською Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден будет преследовать три главные цели в ходе предстоящих саммитов G7 и НАТО. Все они связаны с разрешением начатой Россией войны в Украине.

Об этом заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета госбезопасности США Джон Кирби.



Первой целью является усиление поддержки со стороны США демократической, суверенной Украины, а также привлечение России к ответственности за вторжение.

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Вторая цель — управление разрушительными рисками для глобальной экономики, в частности, в контексте повышения цен на топливо и продовольствие.

Третьей ключевой целью назвали формирование информационного видения мира, в котором «демократия способна реализовывать свой потенциал и победить авторитарные и коррумпированные подходы».

Саммит НАТО состоится 28−30 июня в Мадриде.

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