Все касаются Украины. В США назвали три ключевые цели саммитов НАТО и G7

22 июня, 06:38
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Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден будет преследовать три главные цели в ходе предстоящих саммитов G7 и НАТО. Все они связаны с разрешением начатой Россией войны в Украине.

Об этом заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета госбезопасности США Джон Кирби.

Первой целью является усиление поддержки со стороны США демократической, суверенной Украины, а также привлечение России к ответственности за вторжение.

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Вторая цель — управление разрушительными рисками для глобальной экономики, в частности, в контексте повышения цен на топливо и продовольствие.

Третьей ключевой целью назвали формирование информационного видения мира, в котором «демократия способна реализовывать свой потенциал и победить авторитарные и коррумпированные подходы».

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Саммит НАТО состоится 28−30 июня в Мадриде.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США НАТО Российская агрессия Джо Байден Саммит Саммит G7 Джон Кирби Война России против Украины

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